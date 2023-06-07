竹北越南料理店火警1樓被焚毀，損失約80萬元。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

竹北越南料理店火警，消防人員救出2大2小民眾。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

竹北市中山路上1家經營越南料理店的3層建物，7日凌晨1時35分許在1樓發生火警，新竹縣消防局派遣第一大隊、竹北、豐田、山崎及光明車組共12車29人前往搶救，發現1樓傢俱及雜物起火燃燒，消防人員出3水線撲滅火勢，架梯從2樓救出46歲、43歲及12歲女性和11歲男童，2大2小皆未受傷不需送醫，現場燃燒面積約60平方公尺，財損約80萬元，起火原因將由火調科調查。