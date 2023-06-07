阿根廷經濟部長馬薩於中國獲得金磚國家新開發銀行支持，將於8月南非金磚國家峰會投票表決，是否讓阿根廷加入金磚國家一員，協助阿根廷獲得融資。

阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）與阿根廷央行行長裴謝（Miguel Pesce）等官員5月30日抵達中國進行 5天訪問，與金磚國家（BRICS）新開發銀行行長羅塞夫（Dilma Rousseff）於上海會面，希望有機會強化阿根廷央行外匯存底及拓展出口貿易。

羅塞夫表示，新開發銀行董事會將於8月投票，以決定是否讓將阿根廷納入新開發銀行，此舉可為阿根廷最快的融資方式。

金磚國家目前由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成，占世界40%的人口，20%的GDP，占世界穀物產量的1/3以上，被視為可抗衡西方的新興經濟體集團。羅賽夫說，拓展金磚國家成員，為尋求減少全球依賴美元的貿易替代方案，轉化為使用其他貨幣，如人民幣或巴西幣雷亞爾。

成員國之一巴西明確提議讓阿根廷加入新開發銀行，並會捍衛這個提議，據阿根廷國家通訊社（Télam）報導，成員國之一的印度也於4日表示支持阿根廷加入，希望雙方可望在鋰、石油和天然氣的能源礦產開拓更多互惠合作。