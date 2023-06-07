周士淵目前是SBL裕隆納智捷籃球隊隊長，曾遭前妻陳小姐爆料性關係複雜，在婚姻多次偷吃，甚至還約睡小球迷的媽媽，雙方撕破臉離婚。近日，周士淵揮別離婚陰霾，身邊多了一位清秀長髮正妹在他酒醉時攙扶他回家，情感現況全曝光。

周士淵2019年結婚，但短短1年便以離婚收場，前妻還在個人社群平台毀滅式爆料，指控他在婚內外遇約炮、上酒店，拍攝無碼A片，甚至把籃球夏令營當約妹場所「睡小球迷的媽媽」性醜聞傳開後，周士淵和前妻鬧上法庭，他反咬女方動粗和討取贍養費，雙方幾乎撕破臉，而指控男方拍片一事導致周士淵名譽受損，前妻也遭法院判賠20萬。

近日，周士淵被拍到身邊多了一位清秀長髮正妹在他酒醉時攙扶他回家，據《鏡週刊》報導，早在今年3月，他與這位長髮妹就已被拍到一同喝咖啡，互動親密，看來他已經走出昔日離婚風波，重新開始新生活。

事實上，出身高雄籃球名校的周士淵，高中時期便在籃壇嶄露頭角，高一與田壘、吳永仁、莊曉文、李奇勳等人被譽為「三民五虎」，首年高中聯賽就拿下HBL得分王、MVP及新人王等頭銜，不僅是國家隊主力射手，SBL生涯總得分更累積超過4000分。

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