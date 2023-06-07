防疫雙險理賠金額今年以來逐月下降，1月為220.52億元、2月降至196.92億元，3月續降至115.94億元。隨著3月20日起輕症不再通報為法定傳染病，4月驟降逾7成至約33.37億元，隨著5月正式降為第四級法定轉染病，5月續降至26.54億元、月減約2成。

累計防疫雙險前5月合計理賠件數共146.35萬件、理賠金額593.29億元。其中，防疫險理賠件數115.88萬件、理賠金額464.58億元，疫苗險理賠件數30.47萬件、理賠金額128.61億元。

由於龐大理賠負荷拖累多家產險業財務指標未達法定標準，今年已有3家產險完成現增補強財務狀況，包括富邦產險二度增資160億元、新安東京海上產險三度增資80億元、兆豐產險增資60億元，合計3家已完成300億元現增程序。

而已獲金管會核准、尚未完成增資的產險業者則有4家，包括新安東京海上產險四度增資120億元、中信產險四度增資50億元、和泰產險三度增資45億元、南山產險增資15億元，合計尚有230億元待完成，預計6月底前皆可完成。