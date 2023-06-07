金管會統計，2023年首季共1290家上市櫃公司赴中國大陸以外地區投資，年增1家、占比76.69％。累計投資金額7兆8469億元，季減38億元或0.05％，為近6年同期首見衰退，主因部分公司處分或清算相關投資影響，上市櫃公司皆以半導體業投資較多。

投資損益方面，上市櫃公司2023年首季投資收益1172億元，年減達1787億元或60.39％，仍為同期第三高。其中，上市公司1066億元，年減達1836億元或63.27％，但上櫃公司106億元、年增達49億元或85.96％。

證期局副局長高晶萍表示，上市公司首季海外投資收益大減，主因航運業受通膨及市場需求下滑致運價下跌，電子零組件、塑膠業受市場需求下滑、庫存調節及原物料價格上漲影響，投資收益分別年減達1334億元、117億元、105億元。

赴中國大陸投資方面，2023年首季共1201家赴陸投資，季減9家、占比71.4％，累計投資金額2兆6842億元，季減190億元或0.7％，減幅為近6年同期最高，主因部分公司新增投資較少、美元貶值約0.9％影響，上市櫃公司分以電腦周邊設備、電子零組件業投資較多。

投資收益方面，上市櫃公司2023年首季在陸投資收益723億元，雖年減達215億元或22.92％，仍創同期第三高。高晶萍表示，主因上市塑膠、其他電子、電子零組件業受市場需求下滑、庫存調節及原物料價格上漲影響，投資收益分別年減68億元、68億元、57億元。

投資收益匯回方面，上市櫃公司至2023年首季累計匯回金額達7196億元，季增156億元或2.22％，創近7年同期高點。高晶萍分析，主要為配合集團資金規畫策略，將盈餘、出售股權收益匯回所致，上市櫃公司皆以電子零組件業匯回金額較大。