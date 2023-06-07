台北市「志明牛肉麵」石牌分店以抹布水煮麵鬧得沸沸揚揚，毒理專家招名威直言，抹布只要發出臭味，幾乎90％都沾滿細菌，可能感染人體引發多種疾病，他也提醒，每次用完抹布都要清洗及殺菌，而且一定要「風乾」，避免再長細菌。

「把抹布水擰到牛肉湯汁裡，到底有多髒？」招名威在臉書發文指出，抹布只要有臭味，幾乎90％都是沾滿細菌的，曾有實驗收集抹布測試，一共檢測出19種細菌種，其中大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、松鼠葡萄球菌、念珠菌（真菌）、沙門氏菌、鏈球菌、李斯特菌都是臨床醫學中常見的致病菌，可感染人體引發多種疾病，「但重點還是很噁心」。

招名威表示，抹布上每平分公分約有8.75億隻細菌，一般馬桶周邊每平方公分也只有3千萬隻細菌而已，「如果是抹布水的話，一次下去都有十幾億、上百億的細菌進去。」

招名威說，雖然高溫可以殺死細菌，「但還是很噁心」，他建議大家每次用完抹布要清洗及殺菌，一般的肥皂或洗碗精只能去除油漬和汙垢，應該用消毒水把抹布徹底殺菌，最重要的是一定要風乾，不要讓它「濕到隔天」，否則細菌又會再長回來。