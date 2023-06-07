現任世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）持續宰制表現，今（7）日男單8強交手賽會第5種子、希臘一哥西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），艾卡拉茲全場只被攻破兩個發球局，用趨於完美的表現，以6比2、6比1、7比6（7比5）三盤橫掃了西西帕斯，生涯首次闖進法網4強。

賽前西西帕斯從未在大滿貫賽8強敗北過，不過這次碰上強勁對手艾卡拉茲，西西帕斯始終無法找到突破方法，率先遭攻破發球局，艾卡拉茲自己4個發球局則全保下，首盤以6比2拿下，次盤艾卡拉茲打得更不留情，3度破發再以6比1輕鬆聽牌。

第三盤西西帕斯又是先丟掉發球局，並一度在局數2比5時面臨2個破發點，所幸西西帕斯力挽狂瀾，該場終於首度破發，並且連保帶破將局數追平，以6比6進入搶七決勝，艾卡拉茲雖一度取得4比1大幅領先，遭西西帕斯步步進逼，但仍在6比5時順利收下分數，順利取得對戰西西帕斯的5連勝，以及大滿貫賽的12連勝（今年澳網因傷未出賽）。

艾卡拉茲4強賽對手將會是前任球王喬柯維奇（Novak Djokovic），後者在8強以4盤逆轉俄羅斯選手卡察諾夫（Karen Khachanov），這場比賽也是新舊世代王者的對決，36歲的喬柯維奇持續追擊生涯第23座大滿貫冠軍，艾卡拉茲則是力求法網首冠，鞏固世界球王地位。2人過去只在2022年馬德里大師賽男單4強交手一次，艾卡拉茲以6比7（7比5）、7比5、7比6（7比5）獲勝。