小編今（7日）精選5件不可不知的國內外財經大事。AI人工智慧需求快速飆升，先進製程晶片的需求也有所成長，帶動先進封裝業務突飛猛進，台積電透露，產能嚴重供不應求，幾乎以雙倍成長，明年需求也相當強勁。

【1】台積CoWoS封裝 供不應求

AI伺服器訂單三級跳，台積電先進CoWoS封裝產能嚴重供不應求，台積電總裁魏哲家6日表示，去年起，CoWoS需求幾乎是雙倍成長，明年需求持續強勁。目前優先規劃把先進封裝龍潭AP3廠部分InFO製程轉至南科廠，空出來的龍潭廠加大力度擴充CoWoS產能，竹南AP6廠也將加入支援，擴充先進封裝製程進度越快越好！

【2】台積電劉德音：前景十分光明

台積電總裁魏哲家表示，第二季為台積電業績周期低點，對未來仍充滿信心。董事長劉德音則說，已準備好迎接2024年開始的下一波增長，對前景看法十分光明。今年台積電資本支出維持320～360億美元不變，但坦言資本支出的陡度趨緩。

【3】陳泰銘一席話 國巨、華新科 市值蒸發近百億

由於消費性電子需求仍然疲軟，國巨董座陳泰銘在股東會上一席標準品庫存調整仍未達終點的景氣看法，重挫被動元件類股，其中以華新科重挫逾半根跌停最為慘重，光國巨、華新科二檔指標股市值一天蒸發將近百億。

【4】徐旭東：台灣景氣不會太差

全球景氣復甦趨緩，東聯董事長徐旭東表示，「談景氣我是較偏樂觀派，總是要有信心！」美國問題對我們來說影響沒有很大，現在是否從低迷往上還要觀察，但台灣看起來好像沒有不好；此外，台灣以外銷為主，在台幣走貶的環境下，台灣景氣應不會太差。

【5】缺電問題 綠電不足 台積買多、買少都不對

台積電董事長劉德音在回應股東詢問，如何應對美國、台灣水電短缺風險時指出，美國沒有水電短缺風險，雖然最近美國亞利桑那州有點缺電，但他們有很多長期計畫，承諾台積電有足夠的電力可使用。