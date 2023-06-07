新北市發生一起人倫悲劇，一名女子讓年幼的兒子及女兒與繼父，以「性教育」為名，進行集體群交行為，母子及兄妹及父女逆倫雜交，二審將該名男子依未滿14歲之女子為性交等罪判刑5年10月，生母因涉案情節較輕，判刑3年2月。可上訴。

這名男子向妻子提出要求後，妻子竟接受其提議，假藉對她兒子及女兒進行「性教育」之名，而實際上從事群交行為，在2015年起至2018年間，共同性侵當時分別未滿16歲及14歲年幼的兒子及女兒，少年及少女還產生錯誤偏差，誤認若有性需求，兄妹間、父女及母子等家人間皆可相互為性行為，進而誤觸法網，都遭移送少年法庭。

一審將這名男子判刑5年10月，他提上訴辯稱，已完全坦承犯行，對於相關案情均據實以告，全力配合司法調查程序，且痛改前非，一方面全力配合矯正單位的課程學習，又深自檢討洗心革面，已然無再犯之虞，請求給予緩刑宣告，但二審駁回仍判5年10月。

生母部分，二審考量5次犯行都由該名男子提議主導，她只是被動附和並配合，犯罪情節顯較輕微，且本案確係因她接受新北市家暴防治中心社工員訪談時，主動揭露子女與繼父有不當身體觸碰等情，且她坦承全部犯行，判刑3年2月。全案仍可上訴。