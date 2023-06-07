中職樂天啦啦隊人氣成員「Yuri」陳怡叡，先前在網紅台南Josh舉辦樂天女孩總選舉中，擊敗李多慧及林襄拿下冠軍，而她日前一度因在社群曬出與其他樂天女孩的合影，卻獨漏林襄一事，遭林襄埋怨「被排擠」，如今在樂天女孩李恩菲最新影片中，林襄騙Yuri搭雲霄飛車，導致Yuri崩潰醜樣現形，讓Yuri驚呼「嫁不出去」。

樂天女孩李恩菲近日釋出，樂天女孩們美國行的影片，其中女孩們還到環球影城遊玩，當一行人到哈利波特園區時，林襄與李恩菲聯手騙Yuri要玩乘車遊樂設施，但Yuri仍有點不安地問道：「這是雲霄飛車嗎？」林襄則繼續騙她「不是，這很簡單」，李恩菲也補一句「這是小火車」，於是Yuri傻傻被騙坐上雲霄飛車，林襄坐在前座笑得超開心，車子一開動飛速，Yuri狂喊「不要」，整個人崩潰臉變形，一路尖叫讓林襄笑到不行。

Yuri被林襄騙上雲霄飛車。（圖／擷取自Yuri IG）

影片曝光後，網友紛紛留言直呼「Yuri真的是綜藝擔當欸 」、「Yuri也太可愛了，還在開始就尖叫了，還特寫臉部表情」、「Yuri被騙上車那段最好笑，上車前跟上車後的心情，完全在臉上展露無遺」、「Yuri被騙驚嚇的樣子好可愛」，Yuri還在IG限時動態表示「我真的太犧牲了，我會嫁不出去」。

事實上，Yuri先前曬出多張在美國的照片寫下：「開心的是跟誰在一起」展現隊員之間的親密感情，但照片中卻未見到林襄的身影，讓林襄氣得留言：「此篇沒有我！」、我覺得我被排擠」、「你不是幫我拍了很多奇蹟美照嗎！！！」、「太過分啦」等字眼，對此，Yuri再更新社群「為了彌補上篇沒有小襄讓她覺得失溫，此篇滿滿的小襄」，並上傳多張林襄的照片，林襄見狀後在留言區回覆：「我笑出來」，而粉絲們也被她們的互動逗樂直呼「好愛這互動」。