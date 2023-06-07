全聯超市應有盡有，一名女網友表示，在全聯的甜點櫃發現懷舊消暑甜點「涼圓」，讓她超驚喜，立刻買了一盒回家，把資訊PO上網，不少網友看到後也立刻奔全聯買，吃過的人都大讚餡料多、口感Q，比想像中好吃，但也有少部分人說，超市賣的跟夜市手工現做的還是有差異。

原PO近日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，逛全聯超市發現有賣「涼圓」，讓她超級驚喜直呼，「天啊！全聯竟然有賣，這是我高中時期的回憶耶！」目前全聯賣的口味是綠豆涼果子，一盒12顆55元。

一名女網友表示，在全聯的甜點櫃發現懷舊甜點「涼圓」。（圖／記者楊雅婷攝影）

貼文讓許多網友眼睛發亮，「我覺得餡料比外面店家多，加上冰塊，味道根本一樣」、「今天買了，好吃」、「一次要塞二顆飽嘴才感覺好吃」、「我小時候吃叫QQ涼圓，有紅豆跟綠豆餡，老闆做好都放在大冰塊上，好消暑」、「天啊！這個東西現在很少見了」、「這個好吃，我昨天也有買」、「好懷舊喔！希望可以出更多口味」、「我覺得還可以！想吃的時候會回購」。

但也有人認為夜市的口感比較好，「內餡味道不太一樣，皮Q但偏硬些，夜市新鮮當天手工製做完勝」、「跟夜市傳統涼圓比還是有差」、「還是夜市的好吃」。