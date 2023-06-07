YouTuber蔡阿嘎日前發表一支「日本5家超難吃的連鎖地雷店」的影片惹議，不禮貌言詞、多人共食加上仗著日本人聽不懂中文而公然批評，蔡阿嘎不只被台灣網友罵爆，風波還燒到日本，逼得蔡阿嘎三度道歉，還發日文聲明，但仍滅不了火，而在日本生活13年的台灣YouTuber阿倫則親自走訪這5間店家，表示這是他平時就會去的店，還教隱藏吃法，影片曝光還釣出蔡阿嘎留言。

YouTuber阿倫是在日本生活13年的台灣人，昨天上傳「隱藏版吃法？日本5家絕對必吃餐廳，跟著阿倫我來準沒錯《阿倫來吃喝》」影片，實際走訪蔡阿嘎點名的5間連鎖店，阿倫在臉書指出：「相信沒有人可以比我更有資格來拍這支片了吧？是說最近有件事吵的沸沸揚揚的，我也是十分不認同影片裡面提到的話」，他認為，這幾間絕對不是不好吃，「而是你們不會吃」。

阿倫除了介紹菜單，也介紹隱藏吃法，例如24小時的富士蕎麥麵，招牌就是蕎麥麵，他的隱藏吃法是豬排飯+蕎麥麵或烏龍麵套餐，冷麵跟熱飯交替吃。吃吉野家時，阿倫會點牛丼、醬汁多，還會加點生雞蛋。阿倫也提醒，富士蕎麥麵、吉野家、Denny's、NaKaU和肯德基都是要自助回收餐盤。

阿倫影片還釣出蔡阿嘎留言：「專業的來了！」阿倫也回應：「你害我吃的好飽啊」，網友則紛紛討論：「介紹方式安靜又有禮貌，謝謝你為台灣人的素質平反，完美示範了一個旅人的基本禮貌」、「身為東京上班族，真的是非常感謝這些平價餐廳的存在，雖然不到很好吃，但確實就是在這裡生活的人會吃的最平常且平價的料理」、「感謝阿倫替台灣人還有YouTuber 平反，真正在日本生活才會能真實介紹當地的平民化食物」、「阿倫很用心 連炸雞部位都講解」。