因車流龐大，竟有高達10多輛車都不讓她，她最後環顧了近20秒才起步，沒想到在快走完時，遭右側一輛急駛的機車撞飛。（翻攝自臉書「爆料公社」）

台中市沙鹿區一處未設置號誌的路口，昨（6）晚發生一名女子在走斑馬線到對面時，因車流龐大，竟有高達10多輛車都不讓她，她最後環顧了近20秒才起步，沒想到在快走完時，遭右側一輛急駛的機車撞飛、重摔在地，驚悚畫面讓網友直呼「閉眼騎車模式」、「傻眼居然沒設置紅綠燈」。

從監視畫面顯示，吳姓女子昨天晚上要從沙鹿光田醫院前的沙田路與四平街口過馬路，她站在無交通號誌的斑馬線上等待。

當時車水馬龍，短短20餘秒鐘，共有11部汽機車呼嘯而過，但沒人願意禮讓她，女子見沒車後，趕緊邊走邊觀察來車穿越馬路，險象環生，在快走到對面時，突然遭一部急速行駛的機車衝撞噴飛，還拖行幾公尺。

清水警分局調查指出，吳姓男子昨晚駕駛機車沿沙田路往中正街方向直行，與行人吳姓女子發生交通事故，雙方均有全身擦挫傷，意識清楚，雙雙送光田醫院救治，經酒測吳姓男子無酒駕，警方已製作相關資料將陳報交通警察大隊分析研判，釐清肇責。