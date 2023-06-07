1名女導演指控2010年曾在汽車旅館內，被時任高雄市長陳菊辦公室主任洪智坤以討論工作為由徹夜性騷。雖然高雄地檢署聲明，性騷擾罪屬告訴乃論罪，尚未接獲被害人提告，才能查辦，不過，1名曾任檢察長的資深檢察官卻認為，洪當時職務具公務員身分，如果公務員就其職務上行為，要求對方「以性換工作」，可能會有要求「不正利益」的問題，是否會構成《貪汙治罪條例》問題，有必要深入了解。

該名女導演5日在臉書上PO出一篇「我只是想要好好拍片而已，我做導演已經20年」的文章表示，2010年3月她收到洪智坤的邀請，希望她能為高雄年底的五都市長選舉拍攝宣傳片，沒想到之後討論拍攝的會議時間卻越改越晚，該名女導演甚至被送到了一個汽車旅館討論腳本，而洪智坤則藉想幫該名女導演完成夢想，爆出「我可以幫妳，妳只要偶爾可以讓我任性一下」，最後更對其進行環抱、摸胸性騷。

女導演說，「那陣子出事回台北後，我沒有敢跟任何人說」，直到2014年台北市長選舉前夜，她才在媒體報導上，看到了洪智坤的名字，「我崩潰哭了一整夜，後來我才知道，這叫做PTSD，希望有一天，這個世界不再需要這麼多的眼淚和勇氣才能好好過下去，而我，只是想要好好拍片而已」。

對此，洪智坤6日凌晨在臉書回應，「給人不好的感受，一定是我的錯誤，我沒有任何職務，也與任何人無關」，同時洪智坤也強調，「我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯」。

雄檢表示，由於當事人的文章中沒有描繪出具體受害情形，是否構成犯罪，仍應視個案證據之狀況才能判斷。若涉及《性騷擾防治法》，屬告訴乃論之罪，需當事人提告才能查辦。至於是否涉及《刑法》強制猥褻及利用職權猥褻罪部分，因雄檢尚未接獲相關人提出申告，將進一步調查後釐清真相。

但1名曾任檢察長的資深檢察官認為，洪智坤當時是陳菊辦公室主任，可能有公務員身分，洪以討論劇本公務要求女導演配合他「任性」， 無異於公務員就其職務上行為，要求對方「以性換工作」，可能會有要求「不正利益」的問題。

該資深檢察官認為，若「性行為」與「獲得工作」之間，有對價關係，恐怕就不止是性騷擾，可能會構成《貪汙治罪條例》的問題，建議雄檢應依職權深入了解。