兩性作家、網紅「口罩男」日前證實與結婚11年的老婆「曾樂兒」協議離婚中，不願多說分開的主因，前陣子被爆出女方和黑帽男在街頭擁吻的照片，暗指這段婚姻被介入。據了解，樂兒已經搬回台北娘家，經濟狀況困難的她被拍到回到酒店老本行工作，而樂兒姊姊也接受採訪透露當時夫妻相處狀況。

曾樂兒3月底被直擊與黑帽男街頭搭肩、勾手、親吻，兩人還一起返回女方住處，對此曾樂兒姊姊強調他們是很好的朋友。不久後，曾樂兒換了一張黑白大頭貼，表示現在很疲累，消極地寫下：「我不需要任何人愛我，我只是需要發病時給我個擁抱」，更為婚變事件道歉：「我生病已經不是短期的事別再說我偷吃才生病，抱歉是生病後才幹這種事，不要一直當我是罪人。」面對外界的質疑聲，她坦言很想再回到從前真心的開懷大笑，但發現很難，自責「我只覺得自己自己是沒用的人」，負能量爆棚。

據《鏡週刊》報導，曾樂兒姐姐透露，樂兒確實有憂鬱症的狀況，但是這幾年才驚覺生病，談到兩人婚姻，樂姐表示離婚一定不會只是單方面的問題，而且夫妻之間最好不摻雜利益，她透露兩人婚後常吵架，口罩男巧立名目縮減家用是離婚導火線之一，不過，樂兒媽媽罹癌後，口罩男立刻慷慨解囊幫出醫藥費，當時也曾讓樂兒非常感動。

事實上，口罩男證實11年婚姻走到盡頭後，曾隔空向曾樂兒喊話，切勿為了爭一時輸贏而泯滅良知，也呼籲外界不要打擾她，不過疑似被戴綠帽的新聞曝光後，他便將社群網站大頭貼換成全黑圖，讓不少網友湧入關切，但也有人認為他才是釀成婚變的導火線，就有人留言質疑夫妻倆為何不能好好溝通，非得要毀掉整個家庭，接著強調：「離婚真的沒什麼，真正離開了才痛苦」。

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