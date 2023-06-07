高雄楠梓警方埋伏逮捕楊姓車手，查扣一批證物包含投資公司空白收據、識別證與手機。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄一名康姓婦人誤信投資陷阱，陸續匯款640萬元給騙徒。就當這名婦人打算提領獲利時，對方還告訴她要再給200萬元才能取出。婦人驚覺受騙報警，警方將計就計，趁面交時逮捕車手19歲楊姓男子。警方訊後依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

近來詐騙猖獗，康姓婦人於6月4日到楠梓警分局右昌派出所報案，稱她日前在瀏覽通訊軟體時，點擊一則投資高獲利的廣告，便加對方好友聯繫，後續依指示下載操作一款APP，陸續至銀行臨櫃匯款6次，總計640萬元。

康婦因為想提領獲利，但騙徒又說得再匯款200萬元才能提領獲利，她驚覺受騙，感警報案。警方利用對方貪得無厭的心理，於是趁康婦與騙徒約在楠梓區久昌街面交款項時，埋伏逮捕車手。

員警逮捕詐欺車手19歲楊男，當場查扣智慧型手機1支、投資公司空白收據5張及識別證1張等相關證物，楊男落網時說，他是被公司叫來取款。警方訊後，依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。