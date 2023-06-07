台南市府前副發言人易俊宏過去有長期性騷擾、性猥褻未成年兒少的案件，近日卻遭爆轉任民進黨台南市議員林依婷幕僚，引起風波。林昨（6）日晚間透過臉書道歉，稱自己是不當任用，忽略了受害者的感受，未來會站在更多人的立場思考。

立委陳椒華日前爆料林依婷任用「性騷慣犯」易俊宏為助理，引起各界討論，林5日坦承因法案助理離職，但第一次定期會將至，才會在5月起聘用易，並說雙方當初已達成協議，若其官司遭判有罪，就必須無條件離開團隊。

林依婷指出，近日爆發嚴重性平事件後，她曾考慮過是否要直接請易俊宏離職來避免捲入風波，但思考後認為應等司法做出結論，而事情傳開後，易已在5日上午主動提出辭呈。

「這次我讓大家失望，也造成社會大眾對性騷擾零容忍的信心產生了破口。」昨晚林依婷再度發文，說因為自己的不當任用，沒有考慮到受害者的感受，她要向受害者及社會大眾道歉，「我對我的用人不明以及忽略當事人們的感受與心境向你們誠摯道歉」。

林依婷說，自己本認為司法就是正義，但看來還是過於不切實際，具備同理心及換位思考才是政治人物應具備的溫暖，「我會深刻檢討自己的用人標準，未來也會站在更多人的立場思考，同時也對造成社會不好示範與影響，再一次的向你們說聲對不起。」

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