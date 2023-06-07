重量級成長股走強、財報季表現優於預期，以及看好聯準會即將結束升息周期等因素帶動標普500指數一路走高，與2022年10月觸及的低點相比已經上漲近20%，在距離牛市只差臨門一腳之際，投資人先暫時喘口氣，使美股陷入狹幅波動。

周四收盤，道瓊指數漲10.42點或0.03%，收33,573.28點。標普500指數漲10.06點或0.24%，收4,283.85點。那斯達克指數漲46.99點或0.36%，收13,276.42點。費城半導體指數漲44.23點或1.28%，收3,488.34點。

標普500指數11大類股以金融股漲1.33%，表現最佳。銀行股分項指數上漲1.84%，另KBW地區銀行股指數大漲5.41%，反映投資人將聯準會傳將收緊銀行業資本要求的消息拋諸腦後。

非必需消費類股收漲0.99%，在標普500指數11大類股中漲幅排名第二。

羅素2000小型股指數勁揚2.69%，顯示只集中在幾檔重量級股票的盤勢可能出現變化。

超微獲Piper Sandler調升目標價，股價應聲大漲5.34%，帶動英特爾、高通等晶片股反彈。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大漲3.77%。

最近發布的經濟數據和聯準會官員近來發表的鴿派言論，提高了聯準會在6月13、14日會議上按兵不動的可能性。根據芝商所Fedwatch工具，聯準會資金期貨顯示市場認為該央行將利率維持在介於在5%～5.25%的可能性接近80%，但也認為7月再次升息25個基點的機率有50%。

美國將在下周發布5月消費者通膨報告，料將顯示美國消費者物價較上月略為降溫，但核心價格可能仍然偏高。

周二紐約證交所上漲與下跌股數比為3.47：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為2.59：1。

標普500指數有17檔成分股創下52周新高、5檔創新低。那斯達克指數有98檔成分股創新高、69檔創新低。