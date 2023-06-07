泓德能源總經理周仕昌表示，和AI相關的資通人才供不應求，資淺的員工年薪也有150~200萬元，而有經驗的資深AI工程師年薪可達500萬元。即便如此相對的高薪，求才市場的供給還是有限。

據了解，目前因應新世代的電力生活圈，所衍生出來的新職業包括：「能源軟體工程師」、「智能服務產品工程師」、「綠電策略規畫師」、「綠電交易專員」、「ASP/NET MVC/CORE軟體工程師」、「儲能設計管理師」、「儲能專案經理」等。

電力轉型的過程中，創造新的工作機會，但企業面臨的是符合需求的人力缺口擴大，必須增加費用聘請合格的專業人才。

泓德能源總經理周仕昌表示，一個有張力的公司，一定要有「殺手級」的產品，才能立於不敗之地，泓德能源的經營是以「品牌」思維為主，不同於同業以「製造業」為主的思維。對於客戶的服務要達到「電、碳合一」，也就是提供綠電、同時進行減碳的管理服務。