聯準會本次升息循環進入尾聲，加上市場對於未來經濟衰退的憂慮，推動資金湧入債市，債券ETF的投資人也大幅增加。根據CMoney數據，截至6月2日，該檔ETF今年來受益人數增加4756人，成長幅度高達9225％，為台灣掛牌的債券ETF受益人數增幅冠軍。截至6月5日，ETF規模今年來也成長142.28%至29.6億元，已發行受益權單位數增加57500張，增幅達到136.47%。

00853B追蹤指數為彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數，持債嚴選U.S.A三大關鍵字：「美元計價(U, US Dollar)」、「優先償債順位(S, Senior)」、「高評級公司債(A, A-Grade)」。截至6月2日，該檔ETF持債的前十大發行公司包括蘋果、亞馬遜、谷歌、亞培及迪士尼等各產業龍頭，公司財務體質佳，面對景氣下行具備較強抵禦能力。

對於債市後市表現，統一美債10年Aa-A ETF基金經理人許雅惠表示，五月聯準會如市場預期升息一碼，並於會議聲明的利率指引部分，刪除「一些額外緊縮政策」的說詞，重申將密切關注未來訊息，並評估其對貨幣政策的影響。聯準會會議記錄則顯示，官員們在未來的利率政策方向出現分歧，支持升息的鷹派官員認為需要抑制通膨回到目標區間，而中立官員則強調先前的銀行倒閉和聯準會貨幣緊縮政策，對經濟有延後反應的可能性，因此應暫停升息。兩派協商後，傾向未來決策將取決經濟數據的變化，且今年可能不降息。