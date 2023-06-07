美國上週公布的最新就業數據和聯準會官員發表鴿派言論，讓市場預期聯準會13、14日會議上維持利率不變的可能性提高，美股以小漲作收。台股今(7)日早盤上漲60點，約來到16827.43點。

台積電董事長劉德音周二在股東會上表示，已觀察到客戶庫存逐漸降低、看見市場終端需求回升，台積電ADR周二上漲1.8%，收在99.82美元。台股現貨方面，台積電早盤漲2元至562元，盤面電子股扮演撐盤角色，聯電、鴻海漲0.5%，貨櫃三雄維持紅盤之上。

台股昨(6)日上漲47.23點，收在16761.66點，成交值新台幣2723.54億元。三大法人合計買超27.03億元，外資及陸資買超22.96億元，投信買超14.07億元，自營商賣超10億元。

道瓊工業指數微漲10.42點或0.03%，收33573.28點。標準普爾指數小漲10.06點或0.24%，收4283.85點。那斯達克指數小漲46.99點或0.36%，收13276.42點。費城半導體指數上揚44.226點或1.28%，收3488.342點。