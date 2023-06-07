一名人妻多年前找上網紅「黑心律師」楊律師詢問，她發現老公在家中客廳和不同女人自拍性愛片，打算提告妨害家庭，不過律師看完影片後瞬間突破盲點，而人妻聽完他的解釋後則是笑著離開，對於楊律師精闢的分析，網友們也不禁直呼「還是男人比較了解男人」、「好厲害，名偵探楊律師」。

楊律師日前在臉書發文分享，多年前有個女客戶拿幾個影片給他看，內容都是她的老公在自家客廳和不同女人做愛的自拍影片，對方原本想提告妨害家庭，但他一看就發現「那不是自拍，是偷拍，女方不是小三，是外賣」。

面對正宮的疑惑，楊律師解釋，「若是情侶或炮友，除非一時興起，不太會在客廳做，開燈在客廳做很沒氣氛，電視是關的，茶几也被移開了，所以是特別選在客廳做的，女方從未看鏡頭，只有男方偶爾瞄鏡頭，所以妳老公偶爾會在妳不在家時，花錢叫外賣」。

楊律師指出，「因為他想偷拍，而且他覺得在家裝設比較方便，所以沒去賓館，因為想拍清楚，所以開燈做，因為臥房不好清理，怕妳發現蛛絲馬跡，所以選客廳，女方都不是小三，沒人妨害妳的家庭」。

聽完楊律師的分析，人妻頓時豁然開朗，接著便開心地離開，這也讓他猜測，「女客戶應該是拿這影片威脅要告老公妨害祕密之類的，然後逼老公簽本票、和解書或離婚協議書之類的」。

而楊律師也笑稱，「若女客戶將影片交給正常律師看，應該會提起民刑事訴訟求償，她老公絕對想不到，老婆竟會將影片拿給『好色變態律師』看，導致不同結果」。

他最後也不禁感慨，「每當想起此事，都覺得世上真有因果報應，只是因果歷程有時會重大偏離。」

對此，網友們也紛紛留言表示「還是男人比較了解男人」、「果然還是你最懂」、「經驗法則？歷練豐富？」、「分析精闢」、「突破盲腸！」、「好厲害，名偵探楊律師」。