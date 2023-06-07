百萬YouTuber蔡阿嘎，先前一支「日本5家超難吃的連鎖地雷店」引發軒然大波，雖然三度道歉並強調：「完全是我的疏失及錯誤」，不過卻難以止血，還躍上日本晨間新聞，對此，網紅評論員溫朗東也做出回應。

蔡阿嘎在事件爆發，雖然緊急下架影片，還兩度公開道歉，仍遭網友撻伐，雖然火速補上日文版聲明，不過卻未成功止血，還登上日本雅虎熱門排行榜，底下更出現許多不滿留言，對此，溫朗東認為蔡阿嘎即便要批評，也不該以嘲諷戲謔日本人的方式呈現，接著狂酸：「這位去年嘲諷新竹棒球場的網紅，已經原形畢露」，

對此，網友紛紛留言：「這種近似醜化日本之行為，除了讓台灣人背黑鍋，更可能影響中日人民情誼，實在惡劣也不足取啊」、「求聲量，終將被聲量吞噬」、「台日關係這次真的被這個人徹底摧毀」、「玩過頭變大頭的網紅」。

雖然蔡阿嘎表示未來可以訪問喜愛這五間餐廳的朋友，說明對五間餐廳深厚的感情，為日本及台灣的交流作出貢獻，不過日本網友卻相當不以為然，並撂下重話：「希望永遠不要再跟日本有任何瓜葛」。