布林肯因為大陸偵察氣球事件延後訪陸。

包括美國有線電視新聞網（CNN）、路透社等外媒6日引述美國官員及消息人士指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預計未來幾周內訪問中國大陸，更有消息人士指，布林肯可能與包括大陸國家主席習近平在內等北京高層會談。

匿名美國官員及消息人士透露，目前正在計畫布林肯訪問中國大陸的事宜，不過他確切的出訪時間還會變動。

針對外媒報導，美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）6日未證實，僅表示沒有布林肯訪陸的行程要宣布，重申若情況允許，將重新規劃布林肯出訪事宜。中國大陸駐華府大使館也未回應。

布林肯原訂2月訪陸，不過啟程前就發生大陸偵察氣球飛越美國本土上空的事情，引發美國朝野怒火，導致行程延後。

布林肯出訪將是美中兩國之間複雜關係的重要一步，美方強調，雙方應該定期溝通，以避免「競爭」關係演變為衝突，華府也施壓北京，強調美方已準備好在更廣泛的內閣層級進行交流。

北京上周拒絕美方所提、美中防長在新加坡香格里拉對話舉行會談的邀請，不過雙方已在其他領域恢復高層級交流。美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）5日才與中國外交部副部長馬朝旭等人舉行「坦率、富有成效」的會談。在此之前，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）5月中才在奧地利與中共中央外事委辦公室主任王毅長談8小時。