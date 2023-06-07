減重成為現代風潮，醫師表示，睡眠不只害人疲倦，更使人體重增加，因為人在睡眠時不會吃東西、睡眠影響荷爾蒙分泌、睡眠不足讓活動量下降。研究發現，睡眠增加1.2小時的人每天會少攝取270大卡的熱量，2周內可多減0.87公斤。

新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼在其臉書貼文表示，睡眠對於體重有重大影響，最重要的機轉包括3點：

1. 睡眠的時候不會進食：

晚睡讓人增加吃消夜的機會，而消夜常非健康食物、使人變胖，因此增加睡眠時間有助瘦身。

他引述一篇刊載於2022年《美國醫學會內科醫學》（JAMA Internal Medicine）的隨機對照試驗，睡眠增加1.2小時的受試者，每天會比對照組少攝取270大卡的熱量，且2周時間能多減0.87公斤。另一篇研究也顯示，睡眠充足有助於減重減脂。

2、睡眠會影響荷爾蒙分泌

人的食慾受睡眠影響的機轉是來自於荷爾蒙的調控，因睡眠不足會使得身體的瘦體素減少、飢餓素增加。當人睡眠不足時，人會感到饑餓、增加食量，且傾向選擇高碳水、高油脂的食物。

3、睡眠不足讓活動量下降

睡眠不足下人容易感到疲勞。一旦身體感到疲勞，便會在無意之間做出調節，讓身體活動耗能減少，導致脂肪囤積。