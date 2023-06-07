●Coinbase Global周二股價暴跌12.09%。美國證券交易委員會對該加密貨幣交易所提起告訴，指控該公司未事先向該主管機關登記屬非法營業。

●蘋果再跌0.21%，收在179.21美元。該消費電子巨頭在前一日發表其首款擴增實境（AR）頭顯Vision Pro，但定價高達3,499美元（約新台幣10.8萬元），是Meta同類最貴產品價格的3倍之高，這場蘋果自10多年前推出iPhone手機以來最大、風險最高的豪賭令投資人感到擔憂。此外，The Verge周二報導，蘋果已經收購了位於洛杉磯的AR新創公司Mira。該報導是根據Mira執行長的Instagram發文，以及消息人士透露的資訊。該公司為其他公司和美國軍方生產頭戴裝置。

●超微（AMD）漲5.34%，收在124.23美元，在費半指數成分股中排名第一。投銀Piper Sandler分析師Harsh Kumar將超微目標價從110美元調升至150美元，稱超微專為AI訓練和高效能運算（HPC）工作而設計的MI300處理器在第四季推出後，可望為其數據中心業務營收貢獻2億美元。

●台積電ADR上漲1.81%，收在99.82美元，換算台股價格為613.45元。該全球晶圓代工龍頭周一召門幵股東常會，董事長劉德音表示，受產業庫存調整影響，台積電在今年可能面臨些微負成長，但前景仍然十分光明，已準備好迎接下一波增長。他並表示，AI快速崛起，對先進製程和先進封裝的需求升高。受此激勵，日月光ADR大漲6.05%，收在8.42美元，換算台股價格為129.36元。