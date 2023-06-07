2020年，香奈兒首度推出45件以斜紋軟呢為靈感創作的珠寶作品《TWEED DE CHANEL》，以堅硬的珠寶詮釋軟柔的斜紋軟呢布料，廣受好評。今年，香奈兒在英國倫敦發表《TWEED DE CHANEL》系列珠寶，件數規模更甚以往，總共有63件作品，以珠寶生動呈現流蘇、蕾絲、刺繡等織物紋理和豐富細節。

Tweed Petale項鍊以珠寶詮釋如瀑布般垂墜的斜紋軟呢，約2951萬1000元。（CHANEL提供）

香奈兒的斜紋軟呢的發想靈感，背後源自一段美麗浪漫的愛情故事。1920年代，香奈兒女士（Coco CHANEL)與西敏公爵 (Duke of Westminster)陷入熱戀，她在公爵衣櫥裡尋找創作的靈感，相中了公爵溫暖柔軟、圖案花紋千變萬化的斜紋軟呢外套，她將斜紋軟呢外套改造成女裝，讓女人掙脫馬甲的束縛，賦予女人身體的自由。

香奈兒Tweed Royal紅寶石手鍊，可拆卸為兩件手鍊，4131萬6000元。（CHANEL提供）

為了向這段浪漫唯美的愛情致敬，香奈兒珠寶創意工作室總監Patrice Leguereau以斜紋軟呢為靈感創作《TWEED DE CHANEL》珠寶，並選擇在斜紋軟呢的發源地英國倫敦發表珠寶新品，他說：「我的夢想是以珍貴寶石，鑲嵌出彷如斜紋軟呢布料的創作。」

《TWEED DE CHANEL》全系列囊括了五種全新珠寶編織、五種不同色彩和五個香奈兒女士鍾愛的幸運符碼，包括純白緞帶、粉紅山茶花、湛藍夜空的彗星、金黃的太陽，以及閃耀紅色光芒的雄獅，讓斜紋軟呢布料與珠寶有了美麗的邂逅。

以香奈兒寓所的水晶吊燈為靈感的Tweed Cambon耳環，約1416萬5000元。（CHANEL提供）

Tweed Byzance手鍊，黃色綠柱石呼應太陽圖騰，極具幾何之美，充滿拜占庭耀眼奢華風格，約2213萬3000元。（CHANEL提供）

為了將寶石之美發揮至淋漓盡致，香奈兒的工藝大師以黃金和鉑金線製成的微型鉸鍊與環圈，讓珠寶展現柔軟靈活的結構，以寶石交織而成的斜紋軟呢設計，有著垂墜流蘇的輕盈，通透且有質感，透過經緯交織結構和各色寶石鑲嵌手法，呈現出織物的獨有特色。

風格前衛的Tweed Dentelle指節戒，1829萬7000元。（CHANEL提供）

其中《Tweed Royal》項鍊是最具象徵性的代表之作，運用彩色寶石與靈活的鉸接技術，鑲嵌了鑽石與37顆紅寶石，華麗點綴編織成斜紋軟呢面料，並飾以香奈兒經典符碼，項鍊中央的獅首可以拆卸轉換為胸針，點綴獅首的10.17克拉DFL Type IIa梨形切割鑽石主石，可單獨拆卸作為戒指，是全系列要價最高的作品，約1.7億元。

Tweed Lion雄獅胸針，主石為重約9.13克拉紅色尖晶石，約2656萬元。（CHANEL提供）

融入山茶花元素的Tweed Camelia領帶式項鍊，山茶花在編織結構上優雅盛放，可拆卸轉換為胸針，33顆未經加熱處理的粉紅藍寶石，依色彩濃淡漸層排列，另一件Tweed Etoile長項鍊，以青金石、瑪瑙、黃色藍寶石等詮釋點點繁星閃爍在黑藍織紋的斜紋軟呢上，一顆重約14.71克拉黃色藍寶石則是劃過宇宙的彗星，兩者皆是獨一無二之作。

融入山茶花元素的Tweed Camelia項鍊，山茶花可拆卸轉換為胸針，約4131萬6000元。（CHANEL提供）