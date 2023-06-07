美國亞利桑那新廠持續推進量產進度，第一期工程預計明年量產4奈米。然而近日再傳出有美國員工抱怨工作文化與職場狀況，對此，台積電董事長劉德音昨（6日）也在股東會上正面回覆相關議題，他坦言員工管理能力還不夠，所以造成誤解和困擾，但他也喊話，「台積電只有一種企業文化，核心價值需要遵守，不願意值班的人，就不要來參加這個產業。」

早在台積電美國廠去年開始徵才後，時不時就有員工上網抱怨工時長、管理嚴格、公司文化與美國文化不同等狀況，但這回是劉德音首次就此議題做出回應。

劉德音坦言，現在公司有些員工管理能力還不夠，所以造成誤解和困擾，台灣不能只會管台灣人，要能管世界的人才，因此，國際化管理必須了解當地文化跟語言，「每一個地方都有它的做事方法，這是我們管理階層要去面對的。」

劉德音也說，未來台積電還要學習對年輕人的管理，去解釋「為什麼」，而不是像過去「叫你做你就做。」話鋒一轉，劉德音也喊話，公司需要的是對晶圓代工產業有熱情的人才，而不是只看高薪就來，台積電只有一種企業文化，核心價值需要遵守，不願意值班的人，就不要來這個產業。

《財星》（Fortune）近期報導指出，有不少台積電前任、現任工程師在美國人力資源網站「玻璃門」（Glassdoor）大吐苦水，像「在辦公室睡了1個月，每天工作12小時是標準，周末輪班很常見」、「台積電的服從文化，還沒有為美國做好準備」等引起熱議。