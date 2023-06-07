一名60歲女性起先發現頸部淋巴有點腫、硬的情況，以為感冒便去診所拿藥吃，但仍一直未消掉，卻也不痛不癢，就沒特別注意。結果進一步就醫檢查才發現，竟是甲狀腺癌的轉移。敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，淋巴結腫大時，若有配合其它感染症狀、發燒、疼痛，絕大部分不用太擔心；但如果淋巴結摸起來不會痛、觸感很硬、觀察不會再變小，就要格外小心，可能與癌症有關。

醫師陳榮堅在臉書專頁及個人網站發文，說明淋巴對身體發出的警訊。他表示，淋巴系統中有淋巴管跟淋巴結，與免疫有相關，當遇到一些病原體，包括病毒、細菌感染的時候，身體會有相對應的措施來防禦它。他進一步說明，可以想像成淋巴結會擴建，產生相對應的抗體、淋巴球來對抗病原體，等其消失後，擴建的淋巴結就會消下去。

此外，陳榮堅也提到，疲累也會使全身性的發炎反應增加，這時身體會以為快要遇到病原體攻擊，某些特定的淋巴結就會長大，準備防禦；等壓力變小，沒那麼疲憊時，淋巴結就會自動縮小。因此，淋巴忽大忽小，跟病原體感染、全身性發炎反應有相關。

至於淋巴結出現哪些症狀要注意？陳榮堅表示，當淋巴結腫大時，若有配合其它的感染症狀、發燒、疼痛，絕大部分不用太擔心。但如果淋巴結摸起來不會痛、觸感很硬、觀察不會再變小就要特別警覺，尤其是生活作息都正常，體重卻每周以1公斤左右的速度在減輕，建議盡快就醫檢查，確認是否有癌變的情況。