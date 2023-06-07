烏克蘭南部赫松的新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩被炸受損

烏克蘭南部赫松的新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩被炸受損，可能危及俄軍佔領的克里米亞淡水供應。大壩橫跨第聶伯河（Dnieper River），而河西岸有烏克蘭部隊，東岸則有俄軍，這河目前是前線的一部分。

據《新聞周刊》（Newsweek）6日報導，沿著河前線除了有新卡科夫卡大壩外，還有扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，而這些都是俄羅斯控制區的敏感地點，因此一直被視為基輔計劃春夏可能反攻的地點。

歷經好幾個月的維修問題後，大壩周二早被炸，基輔歸咎莫斯科，據悉俄軍先前被控在大壩布雷，準備毀了水壩，但克宮已否認。相對的，莫斯科扶植的當局卻指控烏克蘭部隊數度攻擊水壩。

無論大壩是誰破壞的，都為雙方製造了問題。隨著下游洪水氾濫，數十萬計民眾奉命撤離。不僅兩岸的軍事陣地，連重要的補給線都被淹沒了。烏克蘭前國防部長、現任國防部顧問扎格羅紐克（Andriy Zagorodnyuk）說，如今烏克蘭部隊想越河發動任何攻勢其實都不可能了。

而在俄軍佔領的河那邊，則有扎波羅熱核電廠，由於冷卻系統要靠大壩，如今水位迅速下降，電廠也岌岌可危，一旦反應爐核心熔毀，核災可能擴及烏克蘭，俄羅斯和歐洲多數地區。

新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩受損釀洪災，烏克蘭南部赫松居民逃離家園。

雖然聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）強調，長期缺乏冷卻水可能構成危險，但也說，核電廠安全沒有立即的風險。

另一方面，水壩大失水也意味著北克里米亞運河（North Crimean Canal）會出麻煩，它長達250英里（402公里），環繞俄軍佔領的克里米亞半島南方和東方，以提供淡水。克宮扶植的新卡科夫卡（Nova Kakhovka）政府首長里歐涅夫（Vladimir Leontyev）已警告相關風險。他告訴《俄羅斯商業諮詢日報》（RBC），唯一的威脅在於，克里米亞會有供水問題。