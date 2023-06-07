烏克蘭總統澤倫斯基今天將南部卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）遭炸毀描述為「大規模毀滅性環境炸彈」，表示只有解放整個國家才能保證不會出現新的「恐怖主義」行為。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在夜間談話時表示：「俄羅斯占領者蓄意破壞水壩和水力發電廠其他結構的行為，等同於大規模毀滅性環境炸彈。」

澤倫斯基表示，破壞水壩「不會阻止烏克蘭和烏克蘭人。我們仍將解放我們所有的土地」。

「只有從俄羅斯占領者手中完全解放烏克蘭土地，才能保證不會有更多此類恐怖攻擊。」

澤倫斯基還表示，烏克蘭檢察官已經與海牙國際刑事法院（International Criminal Court）的檢察官接洽，「讓國際司法參與這座水壩遭破壞的調查」。

法新社報導，澤倫斯基在通訊軟體Telegram上發文表示，水壩遭炸毀並不會影響基輔繼續進攻並收復失地的計畫。他也說，已與最高軍事指揮官進行了交談，軍隊都已嚴陣以待。

另一方面，在水壩遭破壞後，俄羅斯外交部發聲明敦促國際社會譴責烏克蘭當局的「犯罪行為」，表示這些行為越來越不人道，對地區和全球安全構成嚴重威脅。