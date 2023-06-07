美軍與解放軍近期在南海與台海，先後發生軍機、軍艦鬼切的對峙事件，引起全球關注。對此，前空軍司令部少校參謀官邱世卿預言，由於缺乏互信，未來中美雙方的軍事對峙事件恐會越來越多，甚至有可能會演變成軍事衝突。

《中評社》今（7）日報導，邱世卿受訪指出，以前的競爭規則是由美國定義，大陸過去或許願意在規則之下行事，但近期隨著美國在印太地區迫近，再加上一連串的政治問題，兩國之間正處於高度不信任的狀態，大陸也會更想保護自身的利益，因此，解放軍在大陸周邊區域，採取了較強勢的作風對付美軍。

邱世卿預言，近期這兩起軍事對峙不會只是單一個案，由於中美競爭越演越烈，兩國之間又缺乏溝通管道，未來類似的軍事對峙事件，或是兩國官員在外交場合相互叫囂等狀況，恐將會越來越多。

邱世卿認為，中美的持續對峙，擴大成衝突的可能性不低，因為看不出雙方有打算降溫的趨勢，即便降溫，也只是短暫，勢必會伴隨著下一波對峙事件發生。他解釋，中美目前欠缺互信，又失去溝通管道，沒辦法坐下來談判，後續恐變成雙方定義自己的競爭規則，在互不相讓的情況下，由軍事對峙演變成軍事衝突的風險，就會陡然上升。