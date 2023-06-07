威力彩已連14摃，明天（8日）開獎頭獎上看5億，許多民眾都想試試手氣，盼成為下個富翁，命理專家小孟老師點名摩羯座、金牛座、處女座、獅子座以及生肖屬虎、蛇、狗、馬的人中獎機率較高；可在早上9點至11點、下午3點至5點以及晚上7點至8點等開運時辰下注，迎接好運。

▍第1名：摩羯座

摩羯座有太陽與水星雙星匯聚偏財宮，可能會有意外之財，此外水星也為財水，明天下雨的話對摩羯更有利，能讓財水不斷圍繞在身旁，可以帶一罐礦泉水到投注站下注，說不定能財水噴發。

▍第2名：金牛座

明天木星移入命宮，水星盤旋元辰位讓金牛座的運勢噴發，可攜帶一些喜氣的物品到投注站下注，可以幫助提高中獎機率。

▍第3名：處女座

處女座本身運勢不錯，明天有穀神星座落，穀物在古代代表錢財，容易有意外之財，下注前可以吃碗飯代表穀物，一邊吃飯一邊冥想數字，能讓穀物女神幫忙接住財運。

▍第4名：獅子座

金星與火星在獅子座元辰宮，讓獅子座有偏財運，可以多聯想一些數字組合，提高中獎機率；火星也代表「滾燙」，下注前可以喝溫水，提高中獎機率。

另外，小孟老師也點名生肖屬虎、蛇、狗、馬的人財運較佳，今天財運方位在西方，建議民眾可前往住家或辦公室西方的投注站下注，早上9點至11點、下午3點至5點以及晚上7點至8點，3個開運時辰下注最佳。

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