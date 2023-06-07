總統府資政顏志發之前被「小英之友會」員工指性騷擾，原本要提告捍衛清白，但昨(6)日再度發聲明表示，即日起先行撤回對不實言論提出誹謗之告訴，並請辭資政一職。《美麗島電子報》董事長吳子嘉提到，他在民進黨30年，從沒聽過顏志發這個人，民進黨卻沒人出聲譴責顏這個「超級小咖」，他直言，總統蔡英文創造一堆英派綠色新貴為非作歹。

吳子嘉昨日在政論節目《關鍵時刻》中指出，蔡英文針對此事的態度非常惡劣，並認為民進黨沒有人出聲譴責顏。吳子嘉說他在民進黨30年沒聽過顏志發這個人，而這就是蔡英文手上創造一堆英派綠色新貴，為非作歹，「不是不爆，時候未到」，當蔡英文快下台時，就把事情爆出來。

至於這些事是否與派系鬥爭有關，吳子嘉也斬釘截鐵表示「當然有關係」，並認為這次中箭下馬的都非新潮流系人馬。

吳子嘉重申，顏志發是超級小咖，在民進黨中囂張，而包括顏志發在內的很多小人物，在民進黨突然變大人物，「理由何在，背後有一個背後靈」。

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