大立光今天舉行股東會，議案相當簡單，會中則有兩位小股東發言，針對小股東提問客戶升級腳步放緩，公司如何因應，以及公司對未來的展望看法？林恩平表示，客戶規劃不是我們能決定，我們能做的就是儘量將我們的產品升級，希望能夠吸引客戶對高階產品興趣，未來很難判斷，我們只能每天好好努力工作。

大立光2022年合併營收為476.75億元，年增2%，營業毛利為260.82億元，年減7%，合併毛利率為54.71%，年減5.23個百分點，營業淨利為203.84億元，年減12%，營業淨利率為42.76%，年減6.53個百分點，稅前盈餘為278.26億元，年增21%，稅後盈餘為226.25億元，年增21%，每股盈餘為169.52元，今天股東會通過承認111年財報及每股配息85.5元，而每股配息85.5元已分別於111年9月15日及今年4月14日配發完畢。

由於進入傳統淡季，加上工作天數較少，大立光2023年第1季合併營收為91.36億元，季減36.51%，年減10%，為2018年第1季以來單季低點，營業毛利為45.12億元，季減44%，年減17%，單季合併毛利率為49.39%，季減6.46個百分點，年減3.97個百分點，失守50%關卡，為2013年第4季以來新低，營業淨利為32.69億元，季減52%，年減18%，單季營業淨利率為35.78%，季減11.26個百分點，單季稅前盈餘為39.09億元，季減24%，年減42%，稅後盈餘為32.88億元，季減18%，年減40%，為2021年第2季以來單季低點，單季每股盈餘為24.64元。

大立光5月合併營收下滑至26.26億元，月減8.47%，年減16.63%，累計1到5月合併營收為146.34億元，年減10.84%，隨著美系客戶等智慧型手機品牌廠新機開始拉貨，大立光表示，6月拉貨動能看起來比5月好一點。

大立光表示，今年度的產銷重心仍將集中於手機相機鏡頭，並積極提升生產技術及產能規模，以期能維持公司製造成本上的優勢，使整體產銷體系更具競爭力，公司亦將持續投入手機相機鏡頭的研發工作，並擴大研發團隊規模及產品範圍、新增產品線、提升產品的值與量，致力於其他新產品運用的開發與製程能力，以維持長期產業競爭力。