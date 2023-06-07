百萬YouTuber蔡阿嘎日前「日本5家超難吃的連鎖地雷店」的影片遭炎上，讓他緊急下架並發中日文版道歉聲明，但日本網民似乎不買怒轟「限制入境不要再來日本了」然而，外界相當好奇蔡阿嘎當初如何爆紅的？蔡阿嘎是2008年，因8搶3棒球資格賽台灣輸了，他氣到上傳燒Roots衣服影片與輾爆三星手機而走紅，對此蔡阿嘎後來也坦言：「現在不能教壞小孩」。

蔡阿嘎2008年時因奧運8搶3棒球資格賽，台灣對加拿大一役輸了，讓熱愛棒球的他為宣洩情緒在YouTube上傳影片，當中可見他將自製的Roots衣服放火燒掉，表示抵制加拿大製產品，之後2010年楊淑君「黑襪事件」，他以超商只買得到韓式泡菜卻買不到脆瓜的憤怒心境為主題，在片中將把韓式泡菜丟進河裡，更揚言要大家跟他一起「抵制韓貨」，讓他再度爆紅。

然而，蔡阿嘎去年也重拍當年讓他爆紅的影片，畫面中除複製當年自製「加拿大便」Roots的畫面與台詞，但他未將衣服燒毀僅拿著打火機假裝點火笑說：「現在小朋友會學，我們做個樣子就好」。

接著，蔡阿嘎也翻拍為楊淑君「黑襪事件」抱屈的影片，雖然買了泡菜、泡麵，卻也沒有如當年將泡菜丟進河裡只說「現在動保團體很兇啊！又浪費食物，又污染河川」自嘲若現在做同樣的事，定會被公審讓他直呼「現在怕爆耶！」