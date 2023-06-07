「黑膠教父」、資深音樂人李坤城今年4月因大腸癌病逝，享壽66歲，相隔一個月後，李坤城的兒子李卓軒跳出，指控繼母林靖恩種種不是，他一度表示休戰後，最近又跳出曬林靖恩的錄音檔，爆料她在老家酗酒打擾到鄰居，有人勸他以和為貴，對此，李卓軒稍早在臉書表示，父親生前他一手撮合爸爸跟朱約信（藝名：豬頭皮）、林良哲和好，自己已經在顧全大局了，希望不理解的人不需要亂給意見。

李卓軒上月在李坤城的臉書多次砲轟林靖恩，先是指對方在病房結婚別有用心，又指她霸佔老家，亂摔東西，林靖恩受訪則表示沒有霸佔意圖，老家的鎖換了有給李坤城的兒子備份鑰匙，「家中有兩位神主牌，一位是神明，一位放置家沒上鎖，但睡得挺安穩的在留聲機上。」

聞此，李卓軒一度回應想要休戰，「看她表現，目前不想節外生枝了」，並強調跟林靖恩目前沒連繫，澄清會和林靖恩鬧上不是為了爭產，剩餘的金錢會全數做公益。近日，李卓軒接受《TVBS新聞網》專訪表示，林靖恩常會在老家發酒瘋，管理員報警請李卓軒到場後，發現現場一片狼藉，又因為若要林靖恩強制就醫需要直系親屬，才會希望藉此喊話讓林靖恩的家人出面解決。

稍早，李卓軒發文表示，李坤城近十年和不少音樂人關係弄僵，他在父親過世前一一修補，才找來朱約信來病房探病，他說：「不要說朱約信林良哲，搞不好我連羅大佑都能跟找他出來握手言和。有誰能理解我這種大兒子的顧全大局的用心呢？」，並強調：「懂我的人自然就懂我的能力與個性使然了，做自己要做的事不用活在誰的嘴裡，我很坦然」。而據知，2015年李坤城和羅大佑因6首歌曲授權金翻臉，李坤城為此告上法院要求羅大佑支付授權費，智財法院認定羅是歌詞共同創作者，李在心肝寶貝只占25％版權，判決羅應付李7萬8,653元授權金，全案定讞。

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