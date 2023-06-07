民運人士王丹近日連續遭2名男子指控性騷擾，其中一名要求王於6日前道歉的李姓男子，因遲遲未收到對方道歉，今（7）日上午赴台北地檢署具狀控告王涉嫌妨害性自主罪，而王稍早透露已返回台灣，接下來將坦誠面對司法檢視，不會有任何逃避，只希望司法秉公處理，還原事件真相。

李男先前已開記者會，拿出王丹在美國的私人住所及內部擺設的多張照片佐證、並要求王丹必須於6日前在社群軟體上公開回應並道歉，否則將帶著所有證據提告。但李男昨說，王丹事後的回應竟稱完全不存在相關事件，預告今將提告，今早並前往北檢。

王丹今日上午則在臉書表示，這次的性騷擾風暴爆發前，他正在美國過著繁忙的生活，如今事情告一段落，他終於有時間針對各種說詞來做完整的說明。

王丹提到，原有計畫向清大爭取續聘繼續授課，但因為將花費大量時間與精力面對司法，因此已向清大撤回申請。

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