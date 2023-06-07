imB借貸平台假債權詐騙吸金案越演越烈，受害超過5千人、吸金逾25億元，有媒體報導，調查局早在7年前即接獲檢舉立案調查這起詐騙案，但卻卡在金管會一紙「未違反銀行法」的公文，進而導致專案小組調查卻步。

根據鏡週刊報導，im.B詐騙風暴的主角曾國緯（本名曾耀鋒）利用該平台吸金25億元，早在7年前他剛崛起吸金時，調查局就接獲民眾檢舉此案，原本可阻止吸金規模擴大及時逮人，但竟因金管會認定「未違反銀行法」的公文，讓檢調錯失辦案先機。

報導指出，2016年調查局桃園市調處即接獲檢舉，指曾國緯利用im.B不動產媒合平台吸金，調查局一度行文金管會函釋，但金管會卻在2017年3月下旬回文稱「im.B以民間借貸的P2P經營未違反銀行法」，使專案小組後續的偵辦行動卻步，只好在相關事證整理完成後，去年10月函送桃園地檢署偵辦。

imB借貸平台假債權詐騙吸金案使金管會成眾矢之的，被各界要求要強化監管。另根據工商時報報導，金管會擬在6月7日邀集數發部、經濟部、銀行公會與2金融科技相關協會、7家P2P業者一同開會研商，由金管會副主委邱淑貞主持討論二大議題：強化P2P業者自律、優化P2P業者與銀行合作機制相關事宜。