周二泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.75點或0.38%，為461.68點。防禦性的醫療類股上漲1.2%。
丹麥製藥巨頭諾和諾德在周一丹麥股市休市之後，周二大漲4.1%，報1126丹麥克朗；該公司表示，已開始談判收購醫療裝置設計公司Biocorp的控股權；法國的Biocorp股價也飆升15.7%。
荷蘭央行行長Klaas Knot周二表示，歐元區的基本通膨可能更難以控制，但貨幣政策已經顯現出有效性，進一步的升息必須一步步進行。
同時之間，美國貨幣市場認為聯準會本月不會升息。
Equiti Capital總體經濟學家Stuart Cole說：「我們可能再次走向一個更加避險的環境」。「我們可以預見，在歐洲和美國的成長前景看上去都越來越具有挑戰性，突然之間，各國央行發現自己處在支持成長的兩難情況」。
周二的資料顯示，歐元區四月的零售銷售沒有變化，消費者花更多的錢在汽車燃料和食品上，但減少在線上購買產品。
追蹤疲軟的油價，油氣股跌0.3%。利率敏感的科技股則跌0.2%。
瑞士能源公司BKW大跌12.2%，稍早瑞銀將該公司評級從「買進」下調到「賣出」。
瑞士藥廠Idorsia漲2.2%；該公司已經進入戰略談判，要將中國以外的亞洲地區業務，擬以4億瑞郎賣給一家未具名的公司。
義大利石油公司埃尼(ENI)下跌0.9%；此前業內消息人士稱，該公司已進入排他性收購談判，要收購天然氣和石油生產商Neptune Energy。
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