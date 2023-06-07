車停家門口1年被失速車衝撞4次，中潭公路彎道住戶快發瘋。（立委提供）

南投縣台21線約56公里處、中油魚池站路段彎道，因往返埔里、日月潭的車輛速度快，時常失控衝進民宅，受害住戶說：「快瘋了！我的車停放家門口，去年到現在已經被撞4次了。」甚至有砂石車失控衝撞對面藝品店，立委馬文君邀埔里工務段會勘，透過加強設置速限標誌、標線等方式，提醒用路人減速慢行。

台21線因往返埔里、日月潭的車輛速度快，經56公里處彎道常有超速車輛失控撞進民宅，住戶提心吊膽。（立委馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

台21線56公里處（中潭公路中油魚池站）路段為大彎道路段，時常因為車輛車速過快失控衝撞民宅，讓住戶整天提心吊膽，深怕又突然有失速車輛撞進家裡。馬文君邀公路總局埔里工務段、縣府、南投縣警局等，前往21線56公里路段會勘，希望埔里工務段能改善該路段設置，降低車禍發生。

住戶們說，一輛黑色轎車上月底清晨5時許行經台21線中油魚池站路段彎道，疑車速過快，衝撞住戶停放門口白色轎車，打橫在雙線道上，駕駛輕傷就醫；同路段去年一輛砂石車失控衝撞對面加油站旁藝品店，害藝品店門口的老翁骨折，「我的車停放家門口，去年到現在已經被撞4次了」。

台21線約56公里處、中油魚池站路段彎道，常有超速失控車輛衝進民宅，立委馬文君邀埔里工務段會勘要求改善。（立委馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

埔里工務段會勘後，答應立委馬文君，將透過加強設置速限標誌、標線等方式，提醒用路人減速慢行 。（立委馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

馬文君會勘後指出，埔里工務段已允諾在彎道前加裝速限標誌，以及彎道設置導引方向標誌，並讓附近電線桿的黃黑線更加醒目，提醒用路人行經該路段能依速限行駛，不要超速，避免事故發生。也將請南投縣警局加強取締，以維當地住戶安全。