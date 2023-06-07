威力彩連14槓，明（8）日晚間開獎頭獎上看5億，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖雞、兔、馬在6月財運超級旺，不僅事業能在貴人幫助下有良好表現，深受老闆同事信賴進而升職加薪，購買彩券也有望中大獎 。

▍生肖雞

生肖雞在6月財運爆棚，不僅事業上能有良好表現機會，充分發揮才能，受到老闆器重進而升職加薪；近期在偏財運也很旺，投資可賺取可觀收入，購買彩券也能輕易中獎，可好好把握。

▍生肖兔

生肖兔在6月財運亨通，業績能在貴人的幫助下屢創新高，深受老闆和同事信賴，交付給他們的重要任務也能順利完成，進而獲取豐厚獎金。另外，近期天福星落入在生肖兔的財帛宮，購買彩券有望把大獎抱回家。

▍生肖馬

生肖馬在6月將獲得財神爺眷顧，事業因勤奮努力有好表現，吸引貴人前來幫助，使他們做事更加順利，進而受到提拔並賺取可觀收入。另外，近期橫財如雨下，購買彩券能頻繁中獎，非常幸運。