市值型台股ETF已經成為投資人參與台股投資最便捷管道，其中純度最高的就以追蹤市值前五十大個股的元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）ETF為代表，由於兩檔基金的成分股非常相似，因此績效表現差異不大，以今年以來統計至6月6日來看，兩檔報酬率分別達18.19％、18.41％。

不過若以長期投資台股的角度來看，富邦台50（006208）因具有費用率上的優勢，管理費用僅有0050的一半，對想要定期定額長期投資台股的投資人來說，是更具效益的投資管道。投信業者表示，以同市場的市值型ETF來看，差異性比來就極低，若去比較前十大成分股，更可發現幾乎完全一樣，只不過其中部分持股的權重有些微差異，因此在績效表現上的差異也不大。

較國內老字號的0050，富邦投信以後起之秀推出富邦台50（006208），為了凸顯差異性，因此在管理費用率上收取較低來吸引投資人，而以長線投資來看，也確實替投資人省了荷包，因為相較0050管理費0.32％，006208的管理費只有0.15％。根據試算，若從2013年4月底開始每月投資5,000元在這兩檔台股市值型ETF基金，投資十年下來，總共扣款120次，投入成本60萬元，累積至2023年4月底止都可累積到上百萬元的資產，但是細究總投資成果，富邦台50（006208）還是幫投資人多賺了8,116元（表）。

可見在長期投資下，投資費用率應列入投資時的考量，才能有效提高投資效益。台股ETF基金投資已經蔚為風潮，不但是小資族錢進台股的首選，也越來越多人透過定期定額台股ETF累積資產，在規劃長期投資計畫時，專家建議除了投資標的的選擇，投資成本也要列入考量，在現今資訊取得便利下，都應該先了解自己投資標的的費用成本，才能為長期投資計畫加分。

展望台股後市，富邦台50（006208）基金經理人洪珮甄表示，隨著AI熱潮發酵，美國費半指數今年以來已大漲逾40％，進而帶動權王台積電持續飆漲，除了一口氣站上560元大關外，台股也同步站上16,600點，續創今年新高。雖然近期公布的經濟數據持續走弱，顯示出台灣經濟動能低迷，但隨著下半年景氣回溫，加上AI產業快速成長，下半年台股有望續創高峰，趁短線拉回整理是很好介入台股的機會。

至於台股ETF的操作，洪珮甄建議一般投資人還是透過定期定額的方式最好，加上紀律的長期投資，就能掌握到台股的成長性，也是最能避免追高殺低的方式；但如果是比較積極且熟悉股市技術籌碼面的投資人，若擔心選股上風險高，也可透過台股ETF做波段的操作來強化投資效益。