6歲拍《ET外星人》成了最紅童星的茱兒芭莉摩（Drew Barrymore），演藝事業似乎不曾有過低潮，但她年少成名卻一度走鐘，吸毒酗酒樣樣來，出入勒戒所好幾趟。她坦言與母親的關係相當複雜，至今尚未與母親和解，最近有外媒指出茱兒芭莉摩相當希望「母親死去」，讓她怒轟：「我從來沒有說過我希望我媽媽死了。你怎麼敢把這些話放到我嘴裡！」

茱兒芭莉摩在 1 歲之前就開始演戲，她的母親雖然是她進入演藝圈的推手，但據她所稱，她的母親在她年輕時「未給予她任何保護，也沒有任何準則」，她的媽媽在她 8 歲的時候就帶她去派對和夜總會，所以她小時候就開始酗酒和吸毒，儘管她的媽媽有試圖讓她康復治療，但還是兩次拉她出去拍電影。

茱兒芭莉摩也告訴記者，「她仍然在經濟上支持她的媽媽，儘管兩人尚未和解。」但即使她明確表示她「永遠不會不關心她媽媽」，也未能阻止小報將她的評論拼湊成頭條新聞，聲稱她「希望她的母親已經死了」。

隨後，茱兒芭莉摩在她的IG影片澄清，她說的「等不及了」，並不是說她對母親的死感到興奮，而是她不會等到她死後才處理他們的關係，並坦言自己一直很脆弱，「試圖弄清楚一段非常困難、痛苦的關係，同時承認在父母還活著的時候很難做到」她澄清表示，「不要曲解我的話，也不要說我希望我母親死了。我從來沒有這麼說過，我永遠不會這樣說。」

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