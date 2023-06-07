王丹遭控性騷拒道歉 被害人不忍了赴北檢控告性侵未遂 陳志賢攝

民運人士王丹遭爆料9年前邀約李姓男子赴美，卻在美國飯店對李男強抱、強吻，意圖不軌，李男要求王丹在6月6日前道歉，但王丹卻不理會，李男7日早上到台北地檢署具狀控告王丹涉嫌強制性交未遂。李男強調，全案已進入司法程序了，希望王丹能在法庭上面對自己做過的事。

李男指出，王丹為人師表，不應該做出這樣的事，只希望把過往遭遇說出來，他沒有想到自己會站上法庭要求王丹道歉。

媒體詢問王丹涉性侵未遂的地點在美國，是否提出相關證據，李男說經過與律師討論後，提告王丹強制性交未遂罪，相關證據就靜待司法調查。

媒體詢問王丹上午在臉書回應，「接下來就是坦誠面對司法檢視，我不會有任何逃避，只希望司法秉公處理，還原事件真相」。李男說，全案進入司法程序，希望王丹面對自己做過的事。

媒體追問李男對於最近有其他受害人指控王丹涉性騷擾的看法。李男說，部分受害人私下與他連絡，目前清華大學性平會啟動調查，無論受害人疑遭侵犯當時是否為清大學籍，均可向清大性平會申訴。

台灣近來爆出多起性騷擾爭議，李男目前首位提告的受害人，也被網友攻擊。李男強調，每名受害者願意站出來，都很有勇氣，若可以的話，遵循自己應有的權利與管道，為自己發聲，這是合理且必要的。

李男日前指稱，他和王丹在2014年初認識，後續幾次聚會中王丹提及接下來要前往美國，並邀約他前往，王丹對他來說就是師長、前輩，名人願意帶著前往美國的邀約非常吸引人，但沒想到在美國的飯店中竟遭對方從身後用力抱住、強吻，甚至被推到床上，且王丹還意圖解開他自己的衣物，讓自己急忙喊剛動完手術，對方才作罷。

但事後王丹卻回應稱完全不存在相關事件，李男4日上午舉行記者會公布更多細節，拿出王丹在美國的私人住所及內部擺設的多張照片佐證、並要求王丹必須於6日前在社群軟體上公開回應並道歉，否則將帶著所有證據提告。

李男坦承，他沒想過會被一位前輩、名人，甚至是政治明星做出這樣的事情，當時僅19歲的自己非常震驚與害怕，情緒一直等到回台後才有辦法宣洩，雖然早就希望公開向大眾說出此事，但因為過去身心狀況不夠穩定，擔心無法接受輿論壓力，才一直沒有辦法公開，但相關證據一直都有好好保存。

李男認為，王丹有著強大的權勢及光環，可以把手伸進政治圈或學術圈對他打壓，讓他感到非常害怕，會選擇把事情公開，是因為最近有很多政治工作者說出自己遭受的不當對待與性騷擾，這些事情對他的啟發很大，雖然他看完每一件個案後都感到很難過，但還是很謝謝大家有勇氣說出口。

由於李男在6日前不到王丹的道歉，因此決定今天到台北地檢署遞狀控告王丹。

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