上洋更憑藉著在地化經營、高服務品質之優勢，深受三菱重工信賴，目前已是三菱重工全系列空調產品在台灣的獨家總代理。此次獲得「日本三菱重工」空調全產品台灣地區獨家代理權，代理銷售的產品包含家用空調RAC、商用空調PAC、VRF空調。上洋強調，旗下擁有穩固而紮實的經銷體系及專業的服務系統，空調產品皆由專業團隊維修保養，服務涵蓋率更穩定領先業界。

此次引進台灣的三菱重工冰水主機，在短短10年內即攻下日本冰水機市占率六成的好成績，時至今日市佔率更已突破七成，居於產業的領導地位。目前在全球包含世界知名日本東京晴空塔、馬來西亞雙子星塔、新加坡濱海灣金沙酒店、成田及關西機場、沙烏地拉伯王國麥地那都市開發計畫以及大型半導體廠供冷設備等。

上洋表示，三菱重工高效離心式冰水主機自推出以來全世界客戶口碑好評不斷，目前在台灣詢問熱度高，更已獲台灣電子科技大廠訂單，未來冰水機也將扮演推升公司營運動能成長的重要角色。

上洋指出，在全球ESG永續發展潮流帶動下，台灣也設有2050淨零碳排的目標，企業商辦、電子大廠等對於減排效率、空調穩定度等地要求明確提升，三菱重工離心式冰水主機通過三維空氣動力學解析，大幅降低核心熱交換機制的流體阻力，從而提高性能係數(COP)，而當COP值越高，則代表效率越高、越省電，產品更具有長壽命、低故障率的技術能力，並能降低碳足跡，保護地球環境協助企業實踐ESG永續經營的目標，且能有效減少廠辦的初期投資成本。