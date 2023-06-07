AM事業5月合併營收14.31億元，年成長15％；前5月合併營收67.14億元，年成長12％，單月及累計均創歷年同期新高。OEM事業5月合併營收4.38億元，年成長1％，前5月累計合併營收25.09億元，年成長1％，單月及累計均為4年來同期新高。

法人報告估計，今年AM北美客戶下單好轉、OEM隨大陸車市先蹲後跳，雙營運引擎帶動今年營收年增7％。在電動車佈局上，今年營收貢獻約5~10％，隨電動車產能持續擴充，2025年有望達25～30％，也將帶動明後年獲利成長。