林務局宣導開放全年以每公斤5元收購移除的小花蔓澤蘭。（蕭嘉蕙攝）

小花蔓澤蘭被稱為「植物殺手」，植物一旦被蔓延包覆就無法行光合作用死亡，造成環境生態的危害及農業損失，台東鹿野鄉永安社區居民、國小師生今早總動員，與森林護管員組成剷除隊伍，小學生化身勇士突圍殺敵，林務局也以每公斤5元開放全年收購。

永安社區「聖安宮」廣場今上午集結1群男女老幼，永安國小的學生大聲表示要跟外來入侵植物的小花蔓澤蘭「拒絕往來」。除蔓前先由關山工作站介紹小花蔓澤蘭的防治觀念，隨後由社區發展協會理事長廖正忠、工作站主任莊瓊昌、校長林宜茂帶領，剷除玉龍泉生態步道旁生長的小花蔓澤蘭。

永安國小學生們戴上手套化身驍勇善戰的勇士，雙手猛力扯下蔓生的小花蔓澤蘭，層層突圍殺敵，拯救受困在綠色高牆內的樹木和植物。莊瓊昌指出，小花蔓澤蘭在蔓莖處20公分處切斷，將攀附的蔓藤及根部一併拔除裝袋密封，才可以有效防止小花蔓澤蘭再生長。

將近1小時的除蔓工作後，大家把小花蔓澤蘭裝入黑色塑膠袋。莊瓊昌表示，小花蔓澤蘭的剷除工作要在開花結果、大量繁殖之前施作才可達到防治效果。以往有限定季節的收購活動也改為全年都有辦理，台東林管處以每公斤新台幣5元辦理收購，可以將剷除的小花蔓澤蘭交予林管理處轄管各工作站。

社區民眾徐麗卿表示，小花蔓澤蘭在入侵台灣後曾經也嚴重危害社區農民種植的茶樹和果園，而因為蔓延覆蓋農作物導致影響無法行使光合作用，導致不僅生產量降低甚至枯死，造成環境生態的危害及農業損失，希望大家齊心合力讓小花蔓澤蘭銷聲匿跡。