新北市一名在工地工作的19歲男子在網路遊戲中認識12歲女友，引誘對方拍下私密照，包括穿內褲露陰毛、跪姿翹高臀部和多張裸露上下半身的照片，重點部位乳頭、陰部則用笑臉圖、害羞掩嘴圖擋住，法官依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年6月，緩刑4年。

判決書指出，男子在去年2月間透過網路遊戲結識當時12歲的少女並交往，他在2月25日至3月某日間，用LINE暱稱「陳寶貝」引誘少女拍攝猥褻照片共7張，內容包括女方穿著睡衣露乳溝、躺地面雙腿抬高至床上、跪姿趴地面翹高臀部、穿內褲露陰毛、裸露胸部下方至骨盆處，還有露胸但乳頭處用笑臉圖遮擋，裸露下半身但陰部用害羞掩嘴圖遮擋的多張照片。

少女的父母發現後報警提告；法官認為男子為滿足一己私慾而犯行，考量他年僅19歲，引誘少女拍攝私照並非以金錢、利益邀誘，犯罪手法算和平，且坦承犯行後與女方父母調解成立，顯然具有悔意，若依判最低刑度3年以上徒刑太過嚴苛，因此給予減輕刑責。

法官考量男子學歷為高中肄業、從事工地工作，依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年6月，緩刑4年，緩刑期間內付保護管束。