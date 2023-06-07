新竹地檢署因偵辦詐欺案件扣得1輛2022年出廠的BMW 520i進口車，囑託新竹分署變價作業，吸引12組人馬競標。（行政執行署新竹分署提供／陳育賢新竹傳真）

法務部行政執行署新竹分署近日辦理6月聯合拍賣會，其中，新竹地檢署因偵辦詐欺案件扣得1輛2022年出廠的BMW520i進口車，囑託新竹分署變價作業，吸引12組人馬競標，最後以新台幣202萬元拍出，以其新車價約270萬來看，相當划算。

新竹地檢署因偵辦詐欺案件扣得1輛2022年出廠的BMW 520i進口車，囑託新竹分署變價作業，吸引12組人馬競標。（行政執行署新竹分署提供／陳育賢新竹傳真）

新竹地檢署指出，竹檢檢察官吳柏萱日前指揮刑事局、新竹市刑大，共同偵辦34歲張姓男子涉嫌偽造商業契約，誘騙被害人投資開發LED產業的詐欺案件，依法查扣張男以犯罪所得購入的BMW502i（2022年出廠）汽車1輛。

由於此車出廠年分新穎、車況良好，新竹地檢署變價專責小組評估該車仍有相當市價，為落實剝奪不法所得，確保被害人未來不致求償無門，同時為免扣押物價值減損，於徵得被告、車主同意後，立刻依據「法務部與行政執行機關囑託業務聯繫要點」，囑託新竹執行分署進行偵查中變價拍賣程序，並於昨天下午作競標作業。

行政執行署新竹分署指出，昨天拍賣一開始有多達12組人競相出價，由於BMW520i新車市 價約270萬，經折舊、打8折後，以180萬底標開始出價，近尾聲時主要由3組人競標，最後由準備買來自己開的競標者順利購得。

新竹地檢署表示，查扣之車輛能儘速拍定是最好的結果，本次與新竹分署合作，共謀變價效益之最大化，確保被害人日後能獲得最大可能之補償。

此外，此次聯合拍賣，苗栗縣土地亦拍出1671萬餘元的好成績。另陽信股票也以每股11.8元的價格賣出，為國庫帶入大筆挹注。